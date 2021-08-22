Суд вернул в предвыборную гонку кандидата в депутаты горсовета Барабинска

Барабинский районный суд Новосибирской области признал незаконным отказ избиркома в регистрации в качестве кандидата на выборах в местный горсовет Сергею Терещенко.

Независимый кандидат 22 августа оспорил в суде решение избирательной комиссии Барабинского района Новосибирской области. Об этом сообщил брат Сергея Константин Терещенко.

Константин Терещенко напомнил, что избирком Барабинска отказал в регистрации кандидату в депутаты горсовета, признав 9 из 14 подписей недействительными. Решение не изменили даже после того, как семь человек, чьи подписи не приняли, пришли лично в избирком и написали заявления, подтверждая, что подписи действительны и достоверны.

«Несмотря на этот факт, избирком Барабинска отказал им в регистрации. 10 августа во время заседания рабочей группы, которая была создана в вышестоящем избиркоме (ТИК Барабинского района), было установлено, что подписи действительны и являются достоверными, люди с такими фамилиями есть, они проживают по указанным адресам, у всех совпадает прописка и паспортные данные», — написал Константин Терещенко в Facebook.

Сергей Терещенко подал иск в суд Барабинского района Новосибирской области к окружному избиркому с требованием зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты.

Во время заседания суда 20 августа стало известно, что при первой проверке через систему ГАС «Выборы» 11 подписей были признаны действительными, вторая проверка показала достоверность 13 подписей, однако, несмотря на это, избирательная комиссия приняла во внимание ответ паспортного стола о девяти недостоверных подписях.

«Сегодня вопрос в суде решился в нашу пользу. <…> Сомнений в том, кто был инициатором этого беспредела во время проверки подписей, у меня нет. Это действующее руководство города Барабинска. Под протоколом подписались 3 человека. Все они — сотрудники администрации Барабинска», — добавил Константин Терещенко.