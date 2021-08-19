Иск несостоявшегося кандидата в депутаты Барабинска к избиркому рассматривает суд в Новосибирской области

Собирающийся баллотироваться в горсовет Барабинска Сергей Терещенко подал иск в суд муниципального образования к окружному избиркому. Его отказались регистрировать в качестве кандидата на предстоящих выборах.

О поступлении заявления сообщил Барабинский районный суд 19 августа.

«Терещенко С.В. просит признать незаконным решение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета депутатов Барабинска № 4/6 от 13.08.2021 и обязать окружную избирательную комиссию устранить нарушение его прав, зарегистрировав в качестве кандидата в депутаты», — сообщает пресс-служба Барабинского районного суда Новосибирской области.

Судебное заседание назначено на 20 августа.

Напомним, летом 2020 года брат Сергея Терещенко, зарегистрированный кандидат в депутаты горсовета Барабинска на выборах в 2021 году, Константин Терещенко планировал избираться в Заксобрание Новосибирской области в качестве самовыдвиженца. При этом он просил поддержки регионального обкома КПРФ, предлагая объединить усилия.