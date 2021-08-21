Жители Октябрьского района Новосибирска задыхаются от выбросов асфальтового завода, расположенного в районе ул. Выборной. Ситуацию прокомментировало руководство завода и минприроды Новосибирской области.

Накануне, 20 августа, в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фото и видео пылевых облаков, накрывших часть Октябрьского района Новосибирска. По словам местных жителей, они уже долгое время страдают от работы местного асфальтового завода, выбросы от которого накрывают микрорайон Ключ-Камышенский и ул. Выборную.

«Я замучалась пыль вытирать. День не протри комоды, рисовать по пыли можно», — пишет жительница ул. Выборной.

«Гнать их оттуда. Причем срочно. Я взрослый мужик дышать не могу. Детей жалко! (цензура) — те, кто разрешал здесь ставить завод и те, кто его ставил», — пишет другой местный житель.

«Завод круглыми сутками работает что ли? В 12 часов ночи стоит гул по Выборной… У нас окна выходят на лес и особенно вечером вонь на улице, как-будто жжëным асфальтом или резиной воняет, даже описать трудно словами, какой стоит запах по Выборной. На улице лето, а приходится закрывать окна», — возмущается ещё один комментатор.

На жалобы жителей в соцсети отреагировал технический директор группы компаний СТС Юрий Грицай. Организации принадлежит расположенный рядом с ТЭЦ-5 асфальтовый завод. (По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель ООО «СТС-Плюс» — Гусейнов Октай Мирза Оглы. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий и благоустройством, строительством автомобильных дорог и автомагистралей). Юрий Грицай сообщил, что на заводе давно не меняли фильтры, которые якобы задержал поставщик из другого города по причине коронавирусных ограничений.

Жалобы жителей ул. Выборной в соцсети прокомментировал минприроды региона, сообщив, что «в настоящее время по указанным фактам министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области проводятся контрольно-надзорные мероприятия».

Напомним, ранее прокуратура возбудила административные дела в отношении должностных лиц новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», по вине которых весной и летом в областном центре загорались полигоны твёрдых коммунальных отходов.