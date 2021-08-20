Прокуратура нашла виновных в пожарах на мусорных полигонах в Новосибирске

Прокуратура возбудила административные дела в отношении должностных лиц новосибирского муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», по вине которых весной и летом в областном центре загорались полигоны твёрдых коммунальных отходов. ЧП привели к серьёзным задымлениям в черте города.

Как сообщает надзорное ведомство, в апреле-мае Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила полигоны ТКО «Левобережный» и «Гусинобродский», за работу которых отвечает МУП «Спецавтохозяйство». Как установили правоохранители, в марте здесь произошло 14 пожаров, которые вызвали задымление прилегающих территорий. Муниципальное предприятие не сообщило об этом в уполномоченные органы.

«Прокуратура внесла директору предприятия представление, по результатам его рассмотрения два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении должностных лиц и юридического лица прокуратура возбудила 8 административных дел по ст. 8.5, ч. 1, 2 («Сокрытие или искажение экологической информации»), ст. 6.35 КоАП РФ («Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»)», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В июле на полигонах вновь загорелись отходы, после чего в атмосферном воздухе было зафиксировано превышение содержания вредных загрязняющих веществ. По мнению прокуроров, «Спецавтохозяйство» не приняло мер по недопущению подобных инцидентов.

В августе по результатам проверки прокуратура внесла директору МУПа представление об устранении нарушений.

«Органы контроля (Росприроднадзор и Роспотребнадзор) возбудили в отношении должностных лиц административные дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), ч. 4, 5 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»), — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в июле после пожара на полигоне ТКО «Левобережный» губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска провести внутреннюю проверку и оценить охрану объекта.