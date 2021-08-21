Суд Центрального района Новосибирска ужесточил меру пресечения по отношению к журналисту Николаю Сальникову, заменив ему домашний арест на содержание под стражей.

Новосибирскому тележурналисту Николаю Сальникову, обвиняемому в медиашантаже, ужесточили меру пресечения. Информация об этом появилась на официальном сайте Центрального районного суда Новосибирска сегодня, 21 августа.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.08.2021 в отношении обвиняемого Сальникова Николая изменен вид меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, установлен срок содержания под стражей 1 месяц 25 суток, то есть до 16 октября 2021 года», — говорится в сообщении суда.

Николай Сальников был взят под стражу в зале суда. Напомним, известный новосибирский тележурналист является фигурантом уголовного дела о вымогательстве денег у депутата горсовета Новосибирска. Как писал «Континент Сибирь», 12 августа Центральный районный суд Новосибирска отпустил его под домашний арест из СИЗО, где Сальников находился с апреля этого года. Также 13 августа суд продлил арест предпринимателю Сергею Проничеву, проходящему по обвинению в мошенничестве вместе с журналистом.