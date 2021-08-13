Известному новосибирскому бизнесмену и коммунальщику продлили арест

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест предпринимателю Сергею Проничеву, проходящему по обвинению в мошенничестве вместе с журналистом Николаем Сальниковым. Фигурант останется под стражей ещё на два месяца.

Как сообщает пресс-служба суда, постановление о продлении меры пресечения вынесено 13 августа.

«Продлён срок содержания под стражей в отношении Проничева С.Д. на два месяца, а всего до шести месяцев, то есть до 16.10.2021», — говорится в сообщении суда.

Напомним, обвинение Сергею Проничеву выдвинуто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Он был задержан вместе с журналистом Николаем Сальниковым в апреле по подозрению в вымогательстве денег у новосибирских депутатов. Позже стало известно о наличии в деле третьего фигуранта.

По версии следствия, обвиняемые потребовали у политиков 1,5 млн руб. за нераспространение порочащей информации. До этого Сальников опубликовал собственный фильм о якобы противоправной деятельности спортивного клуба «Успех», основанного депутатом областного Заксобрания Вениамином Паком.

Как заявил в разговоре с «Континентом Сибирь» депутат горсовета Новосибирска Александр Тарасов, обратившийся по этому делу в правоохранительные органы, отражённая в «расследовании» информация недостоверна.

Накануне Николай Сальников был выпущен из СИЗО под домашний арест до 16 октября.

Сергей Проничев также имеет отношение к деятельности холдинга «Мой коммунальный стандарт» (МКС), представитель которого в сентябре 2020 года был назначен директором управляющей компании научного центра новосибирского Академгородка. Жильцы усмотрели в назначении признаки рейдерского захвата. Вскоре после этого на Проничева было совершено нападение, которое связывают с конфликтом.

Кроме того, в 2019 году Сергей Проничев выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска, однако отказался от участия в выборах.

В середине июля Проничев полностью вышел из бизнеса, ликвидировав последнюю учреждённую им компанию – ООО «Коврочисты», специализирующуюся на стирке и химической чистке текстиля. Тогда же бизнесмену в очередной раз продлили арест.