Подозреваемого в мошенничестве новосибирского журналиста выпустили из СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска отпустил под домашний арест журналиста Николая Сальникова, являющегося фигурантом уголовного дела о вымогательстве денег у депутатов.

Как сообщили в Центральном районном суде Новосибирска, мера пресечения Николаю Сальникову была изменена по ходатайству следствия. Журналист был освобожден из-под стражи в зале суда. По решению служителей Фемиды, Николай Сальников будет находиться под домашним арестом два месяца, до 16 октября текущего года. Кроме того, ему запрещено общаться без письменного разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, с потерпевшими, свидетелями, обвиняемыми, допрошенными по уголовному делу, за исключением своего защитника, получать и отправлять корреспонденцию, использовать средства связи и интернет, за исключением определенных случаев.

Напомним, Николай Сальников и еще один фигурант уголовного дела, известный новосибирский бизнесмен Сергей Проничев были задержаны и помещены под стражу в апреле текущего года. Им вменяется мошенничество. По версии следствия, речь идёт о вымогательстве 1,5 млн рублей за нераспространение порочащей жертву информации. Николай Сальников выложил в интернете фильм о якобы противоправных действиях спортивного клуба «Успех», основателем которого является депутат новосибирского заксобрания Вениамин Пак. Сальников также анонсировал вторую часть «расследования». Как заявил в разговоре с «Континентом Сибирь» обратившийся по этому делу в правоохранительные органы депутат горсовета Александр Тарасов, эта информация недостоверна.

24 апреля Николай Сальников передал из СИЗО письмо, в котором пообещал «серьёзный поворот в деле», который, по его словам, должен произойти в ближайшее время.