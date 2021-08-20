Экс-депутат горсовета Дмитрий Дамаев получил уведомление о регистрации в следственном комитете заявления о ложном доносе депутата совета депутатов Новосибирска Алексея Михайлова, который обвинял Дамаева в нападении.

Материалы дела экс-депутата от «Единой России» Дмитрия Дамаева зарегистрировали в конце июня в Железнодорожном межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Новосибирской области.

В сентябре 2019 года Алексей Михайлов заявил о нападении на него Дамаева в здании мэрии Новосибирска, однако ему было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Дело в том, что телесные повреждения, которые были обнаружены в ходе судебно-медицинской экспертизы у Михайлова, не могли возникнуть в день нападения.

Позже, в 2020 году Дмитрий Дамаев подал встречное заявление о клевете со стороны Михайлова, однако, по словам экс-депутата, ему неоднократно незаконно отказывали в возбуждении уголовного дела.

В постановлении следователя отдела по расследованию преступлений на территории Новосибирска СУ УМВД России по Новосибирску указано, что, невзирая на результаты судмедэкспертизы, Дамаеву отказано в возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что у них не было возможности «дополнительно опросить Михайлова по данному факту», и, кроме того, в связи с отсутствием камер видеонаблюдения в помещении, где произошел инцидент, невозможно подтвердить версию о том, что Дамаев не наносил телесных повреждений Михайлову.

Позже экс-депутат подал в прокуратуру Центрального района Новосибирска жалобу о невыполнении органами дознания своей функции, однако ему сообщили, что не видят оснований для прокурорского реагирования.

«Я попал на прием к генеральному прокурору, когда он был в Новосибирске, показал все материалы и спросил — есть ли повод реагировать, на что мне ответили, что есть, и дело возьмут на контроль. Позже мне пришел ответ, что все решения об отказе в возбуждении дела прокуратуры Центрального района признаны незаконными, а материалы направлены в Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области», — сообщил Дмитрий Дамаев «Континенту Сибирь».