Единоросс Дмитрий Дамаев получил уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела. Против него подавал заявление чиновник администрации Первомайского района, который обвинял депутата в нападении.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела подписано начальником отдела полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по Новосибирску подполковником полиции Денисом Сидоркиным. Документ датирован апрелем 2020 года. Сегодня его выложил в соцсетях депутат горсовета, председатель комиссии по градостроительству Дмитрий Дамаев. Он отметил, что «письмо только получил», в нем говорится об отсутствии события преступления.

В сентябре 2019 заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов заявил о нападении на него Дамаева в стенах мэрии Новосибирска.

В постановлении говорится, что «ушиб передней грудной клетки не мог образоваться 23 сентября», то есть, в день конфликта. «Травма вызвала срыв компенсации ранее имеющегося хронического заболевания», а именно гастрита.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Первомайском районе появились красные листовки с обращениями от команды, которая в тяжелый период борьбы с коронавирусом готова помогать жителям района. На материалах с эмблемой КПРФ и фонда «Социальная опора» изображены председатель этой общественной организации Андрей Любавский и сотрудник администрации Первомайского района Алексей Михайлов.

Дмитрий Дамаев идет на выборы от «Единой России».

Выборы в Совет депутатов Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области назначены на 13 сентября 2020 года.

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