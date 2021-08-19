Власти не принимали никаких решений по поводу отстранения от работы учителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, а нормативных документов на этот счёт не разрабатывалось — сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Во время интервью телеканалу ОТС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук опроверг предположения о возможных отстранениях от работы педагогов, не поставивших прививку от новой коронавирусной инфекции.

«Да, на оперштабе эта информация рассматривалась. Если мы не примем все меры, то, возможно, в будущем придется переходить на создание таких документов. На сегодня их нет», — уверил министр.

На вопрос, считает ли министр необходимой массовую вакцинацию педагогов, Сергей Федорчук ответил утвердительно.

«Если мы не позаботимся о себе, то наша контактность позволяет заразить огромное количество людей вокруг себя. Ставя прививку, педагог заботится не только о себе, но и окружающих. Поэтому, если нет медицинских противопоказаний, считаю необходимым ставить прививки» – подчеркнул Сергей Федорчук.

Министр призвал всех педагогов, кто еще не вакцинировался, обязательно это сделать. Он отметил, что обращает внимание на необходимость этой меры не только среди учителей, но и работников детсадов, колледжей, вузов, а также студентов.

«Я проводил совещание с ректорами и директорами и говорил: «Ребята, мы с вами живем в опасное время». Много наших коллег уже пострадало с последствиями и даже умерло», — отметил министр.

Кроме того, Сергей Федорчук напомнил о письме минобрнауки РФ, где идет речь о вакцинации совершеннолетних студентов. По информации регионального минобра, в вузах Новосибирской области число привитых от ковида студентов уже доходит до половины. При этом пока не решен вопрос по вакцинации иностранных учащихся, которым нельзя поставить прививку бесплатно. Поэтому пока эту категорию студентов оставят на дистанционном обучении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, какие рекомендации по обучению в условиях пандемии поступили в вузы Новосибирска от минобра РФ.