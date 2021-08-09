Минобрнауки России рекомендовало переводить не привитых от COVID-19 студентов на удаленное обучение в зависимости от эпидситуации в регионе. Соответствующие документы уже поступили в новосибирские вузы.

Как сообщают РИА Новости, министерство науки и высшего образования РФ разработало рекомендации для вузов страны по обучению привитых и не привитых от коронавируса студентов. Ведомство настоятельно предлагает переводить на «удаленку» не вакцинированных от COVID-19 студентов. При этом данная рекомендация приводится с пометкой «в зависимости от эпидситуации в регионе».

В частности, Минобрнауки рекомендует организовать для непривитых студентов, которые находятся на удаленном обучении, «особый режим посещения учебных корпусов». Для привитых от коронавируса учащихся рекомендуется проводить занятия очно и без ограничений доступа в здания вуза.

Также, согласно предложениям ведомства, проводить сессии для привитых и непривитых студентов предполагается раздельно. А при заселении в общежитие — спрашивать справку о вакцинации от COVID-19.

Новосибирские вузы на 9 августа уже получили перечисленные рекомендации министерства. В частности, в пресс-службе НГУ корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили, что в вуз уже поступили документы от Минобра, но свои рекомендации относительно них университет пока не разработал.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что школы Новосибирска пока планируют начать обучение детей с 1 сентября в очном формате.