Стали известны итоги проверки новосибирского «Тотального  диктанта»

Главное управление министерства юстиции РФ по Новосибирской области обнаружило нарушения в ходе внеплановой проверки документов фонда «Тотальный диктант».

По информации руководителя зарегистрированного в Новосибирске фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, претензии ведомства касались отсутствия организации по юридическому адресу.

«Фонд «Тотальный диктант» зарегистрирован на территории НГУ, но весной университет попросил нас сменить юридический адрес, потому что теперь это вроде как незаконно или невозможно (регистрация сторонних юридических лиц на территории университета). Получив соответствующее письмо от ректора НГУ, мы занялись сменой юрадреса, за чем нас, собственно, и застала проверка», — написала Ольга Ребковец в своем профиле Facebook.

Она уточнила, что фонд признает выявленные нарушения и будет их устранять.

Как сообщили в главном управлении минюста России в Новосибирской области ТАСС, проведение внеплановой проверки было связано с поступившей в ведомство информацией о нарушении фондом законодательства РФ.

«Проверка проведена в связи с поступлением в Главное управление информации о нарушении фондом законодательства РФ (подпункт 2 п 4.2 ст. 32 федерального закона «О некоммерческих организациях»)», — уточнили в ведомстве.

Как следует из указанного закона, основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в уполномоченный орган информации «о нарушении некоммерческой организацией законодательства РФ, о совершении действий, не соответствующих уставным целям и задачам ее деятельности, в том числе о наличии в ее деятельности признаков экстремизма».

Напомним, о предстоящей внеплановой проверке документов фонда стало известно в конце июля. Уточнялось, что она проводится «с целью соблюдения организацией требований законодательства РФ».