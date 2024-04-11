Организаторы акции «Тотальный диктант» объявили о приостановке регистрации участников на сайте из-за масштабной хакерской атаки. Популярная акция проверки грамотности должна состояться 20 апреля, а регистрация на нее была открыта 10 апреля.

Сайт «Тотального диктанта» отказывает в регистрации новым участникам акции. Организаторы объяснили проблему повышенной нагрузкой на сервер из-за беспрецедентной кибератаки.

«В среду, 10 апреля 2024 года в 7:00 мск была открыта регистрация на площадки всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». В 7:07 мск стали поступать сообщения от пользователей, которые сообщали о невозможности зарегистрироваться на площадки по всему миру. В 7:10 пользовательская нагрузка на сайт достигла критического размера и носила признаки DDoS-атаки на сервер. Следом стали поступать сообщения о взломе сайта и появлении изменений во внешнем виде интернет-ресурса. С этого момента силы технической поддержки были брошены на увеличение мощностей сайта, поиск точки взлома, устранение его последствий и восстановление системы регистрации», — написали организаторы в письме, направленном в редакцию «Континента Сибирь».

Также в письме уточняется, что это не первая атака на ресурс проекта. С 2016 года организаторы практически ежегодно сталкивались с подобными попытками, но ситуация этого года оказалась самой масштабной.

«Сказать, кто и с какой целью это делает, сложно. <…> Хочу сказать единственное: акция пройдет в любом случае, чего бы это для нас ни стоило!» — прокомментировал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

В настоящее время продолжаются попытки атаковать инфраструктуру сайта «Тотального диктанта». Организаторы прилагают усилия для открытия регистрации, но анонсировать конкретную дату и время пока не могут.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске рекордное число написавших «Тотальный диктант» получили пятерки.