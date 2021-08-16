Защищено: «Отключение связи для нас – вопрос критический. И мы сделали все, чтобы он не случился»

Федор Туров
 
Светлана Рацкевич, PR-менеджер сети кофеен «Академия Кофе» и Артем Литвинцев, специалист ИТ-департамента сети кофеен «Академия Кофе»
Светлана Рацкевич, PR-менеджер сети кофеен «Академия Кофе» и Артем Литвинцев, специалист ИТ-департамента сети кофеен «Академия Кофе»

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