Конфликт между руководством и значительной частью коллектива Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) перестал быть внутренним делом института в начале лета, когда эта информация стала темой публикаций СМИ. За прошедшие месяцы он так и не разрешился, более того, привлекает все больше внимания.

Ранее экспертами высказывались опасения, что конфликт, о котором подробно писал «Континент Сибирь», и увольнение ряда научных сотрудников могут очень негативно сказаться на эффективности работы ФИЦ ИВТ в целом. 3 августа состоялся Объединённый учёный совет СО РАН по информационным и нанотехнологиям, где рассматривалась научная компонента деятельности врио директора ФИЦ ИВТ Андрея Юрченко (в состав совета входят ведущие ученые Сибирского Отделения РАН в этих областях науки – директор Института физики полупроводников СО РАН, академик РАН Александр Латышев, ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук, заместитель директора Института ядерной физики СО РАН, академик РАН Геннадий Кулипанов, директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН Игорь Бычков и другие).

Как следует из выписки протокола заседания, его участники выразили озабоченность возросшими рисками выполнения государственного задания ФИЦ ИВТ в связи с увольнением ряда руководителей и ключевых исполнителей базовых бюджетных проектов и ухудшением обстановки в институте. Также эксперты акцентировали внимание на том, что врио директора привлекает на руководящие должности людей без соответствующего образования и опыта работы в науке и ходатайствовали об инициировании обращения в Министерство науки и высшего образования о создании комиссии для разбора сложившейся ситуации. Андрей Юрченко был приглашён на заседание, но по информации источников «Континента Сибирь», на нём не присутствовал, сославшись на занятость по работе.

Между тем, в этот конфликт продолжают вовлекаться все новые стороны. Профсоюзная организация ФИЦ ИВТ направила письмо в Федерацию профсоюзов Новосибирской области с критикой действий нового руководителя юридической службы института Ивана Рублевского, который также является председателем Новосибирской областной организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов. 4 августа состоялось заседание Президиума Федерации профсоюзов Новосибирской области, на котором обсуждался этот вопрос, и было принято решение о выражении солидарности профсоюзной организации института. По информации источников «Континента Сибирь» Рублевский был приглашен на него, но, как и его руководитель, по каким-то причинам не смог присутствовать и изложить там свою позицию по сложившейся ситуации. Вместе с тем, после заседания он направил требование о предоставлении информации и документов (в том числе о том, кто присутствовал на заседании, какие вопросы задавались, какие на них были ответы и т.п.).

«Континент Сибирь» продолжает следить за разворачивающимся конфликтом, который может нанести серьезный урон одному из ведущих институтов Академгородка в области ИТ-технологий.