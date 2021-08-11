Новосибирское ТУАД устраняет дефекты на дороге в Елбань из-за молчания местных властей

Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) несколько раз обратилось к главе Маслянинского района с просьбой подготовить участок местной дороги к запланированному ремонту. Руководитель муниципального образования не запрос управления так и не ответил – сейчас на дороге появились новые дефекты, а работы по проекту БКД здесь переносят на год.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе ТУАД, управление неоднократно обращалось в администрацию Маслянинского района с просьбой организовать контроль весовых параметров молоковозов на участке дороги 66 км а/д «К-15» – Елбань перед его ремонтом, однако власти на запрос так и не откликнулись.

В результате на участке, который планировалось привести в нормативное состояние по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году, появились серьёзные дефекты.

«В настоящее время по причине движения большегрузного транспорта образовались дефекты в виде пучинообразования. Выполнение работ в рамках контрактов по ремонту невозможно. Работы по ремонту остановлены», — сообщили в ТУАД.

В пресс-службе государственной компании отметили, что управление каждый год просит районные администрации организовать подготовку ремонтных работ на дорогах. В некоторых случаях запрос делается лично к главе муниципального образования. На этот раз персональное обращение получил и руководитель Маслянинского района Павел Прилепа.

«Обращались персонально (к главам) в Маслянинский, Искитимский, Новосибирский и ряд других районов», — уточнили в пресс-службе ТУАД.

Сейчас ТУАД ищет подрядчика для ликвидации дорожного дефекта. Компания объявила торги на 26,3 млн руб. Итоги аукциона будут подведены до 10 сентября. Как отметили в управлении, сам ремонт участка, скорее всего, теперь будет перенесён на следующий год, однако в этом году в организации рассчитывают выполнить максимальный объём работ.

В рамках ремонта участка планируется выполнить фрезерование старого покрытия, устроить выравнивающий слой из асфальтобетона и новое покрытие, отремонтировать водопропускные трубы, укрепить обочины, заменить дорожные знаки и нанести горизонтальную дорожную разметку.

Ранее сообщалось о том, что санкт-петербургскую компанию, заключившую соглашения с ТУАД, привлекли к ответственности за срыв ремонта нескольких дорог в Новосибирской области.