Крупнейшие объекты БКД 2022 года назвали эксперты в Новосибирской области

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) опубликовало крупнейшие объекты БКД 2022 года в Новосибирской области.

В рамках строительства и реконструкции объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в Новосибирской области планирует выполнить работы на 26,4 км. участков дорог. Одним из самых крупных объектов следующего года станет продолжение реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в пределах России. На участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе в 2021 году специалисты введут 7,3 км. дороги, в 2022 году — 1,4 км.

В 2022 году в регионе планируется реконструкция дороги «992 км а/д «Р-254» — Купино – Карасук», где в Карасукском районе ликвидируют грунтовый разрыв в 5,3 км между райцентрами. Там же специалисты введут 3 км трассы в Чистоозерном районе.

Еще одним объектом станет реконструкция автомобильной дороги «Сузун-Битки-Преображенка — 18 км а/д «К-13″» в Искитимском районе. Протяженность работ составит 5 км.

1,3 км планируется реконструировать на автодороге «Подъезд к г. Куйбышев /5 км/» в Куйбышевском районе, 4,1 км — дороги «Сокур — Смоленский – Орск» в Мошковском районе Новосибирской области. В регионе также продолжится реконструкция дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» на участке км 12- км 24.

В 2022 году в регионе начнется строительство автомобильной дороги «Барышево — Орловка – Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Отметим, конкурс на поиск подрядчика на выполнение работ по строительству был опубликован в мае текущего года, однако на участие не было подано ни одной заявки. Позже заказчик вновь разместил закупку, но, как и ранее, она не состоялась. По последним данным, аукцион вновь разместили 5 августа на сайте госзакупок . Результаты станут известны в конце августа.

В 2022 году в рамках БКД в регионе выполнят капитальный ремонт на дорогах «Здвинск-Довольное-17 км а/д «К-09″» в Доволенском и Здвинском районах общей протяженностью 6,6 км, «104 км а/д «Р-256» — Черепаново – Маслянино» в Черепановском районе протяженностью 4,4 км и на автодороге «23 км а/д «Н-2141» – Локти» в Мошковском районе — размер участка составит 3,3 км.

Ремонтные работы запланированы на дорогах «Новосибирск-Кочки-Павлодар» (Кочковский, Краснозерский и Ордынский районы, 8,5 км), «104 км а/д «Р-256» – Сузун» (Сузунский и Черепановский районы, 14,5 км), «Чаны-Венгерово-Кыштовка» (Чановский район, 7,8 км), «22 км а/д «К-29″ — Бобровка — Шайдурово – Чингис» (Сузунский район, 7,5 км), 992 км а/д «Р-254» — Купино – Карасук» ( Татарский и Чистоозерный районы, 8,4 км), «Куйбышев — Венгерово — гр. Омской области (старый Московский тракт)» (Усть-Таркский район, 8 км), «Куйбышев – Северное» (Северный район, 6 км), «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» (Тогучинский район, 8 км), «Баган — Палецкое – Кучугур» (Баганский район, 6 км), «103 км а/д «К-17р» — Петровский — Большеникольское –Чулым» (Чулымский район, 8 км).