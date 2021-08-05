«Дорожный контроль» раскритиковал итоги ремонта дороги на проспекте Дзержинского в Новосибирске

Депутаты и эксперты проверили участок в Новосибирске на проспекте Дзержинского возле дома № 95. В ходе проверки на объекте выявили ряд нарушений: колодцы, неаккуратно сделанные швы, ненормативные уклоны, отсутствие части тротуара и дорожной разметки.

«Сейчас мы видим продукт, который подрядчик представил нам в виде ремонта дорог. Невооруженным глазом заметны очевидные и вопиющие нарушения технологии. Нам предстоит разбираться с подрядчиком и, возможно, признавать его недобросовестным, а также заставить переделать некоторые участки дороги. Уже не за горами холодный сезон, необходимо серьезно поторопиться, а к этому участку предъявить особенно повышенное требование к качеству. Сейчас ситуация на участке чудовищная, её необходимо исправлять», – высказался депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев.

Напомним, Новосибирск получил на ремонт магистралей дополнительные 278 миллионов рублей из регионального бюджета, условием получения средств стал строгий контроль ремонтных работ. Так, с июля рабочая группа еженедельно проверяет объекты, на которых ведутся работы. По словам Дмитрия Савельева, проспект Дзержинского в этом месте – один из худших участков, которые он видел летом в ходе дорожного ремонта, но «Единая Россия» ставит перед чиновниками мэрии Новосибирска задачу эксплуатации дорог в течение нескольких лет, а не одного-двух сезонов.

«На этом объекте мы обнаружили типовые нарушения и озвучили подрядчику ряд замечаний по исполнению. В пятидневный срок рабочие обязались все устранить. Также специалисты лаборатории сделали необходимые вырубки асфальта, результаты анализа мы огласим публично», – рассказал региональный координатор проекта «Безопасные дороги», депутат Законодательного собрания Валерий Ильенко.

Всего этим летом за счёт дополнительных 278 миллионов рублей из областного бюджета планируется привести в порядок 85 участков дорог. Это 17 участков в Октябрьском районе, 10 – в Кировском, 9 – в Ленинском, по 8 – в Центральном и Советском, по 7 – в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 – в Заельцовском и Дзержинском районах.