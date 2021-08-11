Каким будет новый учебный год, введут ли дистанционное обучение из-за пандемии – эти и другие вопросы всё больше беспокоят родителей новосибирских школьников с приближением 1 сентября. На что они рассчитывают и чего опасаются, а также сколько планируют потратить на сборы ребенка в школу – выяснял «Континент Сибирь».

В Новосибирской области пока планируется начать новый учебный год в школах в очном режиме. При этом губернатор региона Андрей Травников не исключил частичного перехода на «удалёнку» в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Тем не менее, родители активно собирают детей в школу и надеются на лучшее.

«Континент Сибирь» задал новосибирцам несколько самых животрепещущих вопросов накануне нового учебного года: сколько они готовы потратить на сборы ребенка в школу, какой формат обучения в их понимании лучше (очный или дистанционный), насколько они обеспокоены сегодняшней эпидемиологической ситуацией? А также стоит ли, по их мнению, в условиях пандемии проводить школьные линейки 1 сентября?

Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь:

— Планирую потратить на всё 15-20 тысяч, но при необходимости, готова увеличить бюджет на 20-30%. Одежду и обувь каждый год приходится обновлять, так как это гарантированно становится малым. В этом году в списке покупок еще и мебель: компьютерное кресло, тумбочка.

Начали сборы заранее, чтобы избежать спешки и толкучки в магазинах. В июле — начале августа в специализированных магазинах со школьной одеждой нет очередей в примерочные и на кассах, есть все размеры и действуют скидки. Очень удобно.

Уверена, что в начальной школе должно быть только очное обучение. В прошлом году у нас было несколько дистанционных уроков. Если честно, это ужас. Бесконечные технические проблемы, плохой звук, монотонность. Такие занятия должны строиться иначе, чем в классе, нужно добавлять интерактив, вовлекать в процесс детей.

Считаю, что любые дистанционные варианты для детей, которые еще не умеют управлять собой и сосредоточиться, неэффективны, и приведут только к двойной нагрузке на родителей: сначала нужно организовать участие школьника в уроке, а потом еще заново объяснять ему материал.

Сейчас дети и так, в принципе, хуже концентрируются, у них сознание другое – клиповое. И если в классе учитель еще как-то собирает это внимание «в кучу» голосом, строгим взглядом, своей личной энергетикой, то на уроке в «зуме», независимо от квалификации учителя, невозможно управлять тридцатью маленькими детьми, которые еще не научились учиться.

Было бы неплохо, конечно, чтобы 1 сентября стало для детей праздником. Но если это приведет к дополнительным рискам, то мы сможем обойтись без линейки. Что-то альтернативное можно организовать для детей в классе.

Считаю, нужно сделать всё, что возможно, чтобы снизить риски заражения: поставить в классах рециркуляторы, сохранить масочный режим, следить за тем, чтобы дети с признаками ОРВИ не приходили на занятия.

При этом, такого беспокойства, как год назад, когда все было непонятно, уже нет. Администрация нашей школы (4-я гимназия), я уверена, сделает всё возможное, чтобы школа стала безопасным местом для детей.

А моя задача, как родителя – следить за самочувствием ребенка, чтобы он выполнял стандартные санитарные требования. Носить маску он уже привык, никаких протестов это не вызывает. Дети многие новшества принимают быстрее, чем взрослые. Достаточно показать личный пример.

Наталья Казаненко, директор аптечной сети «Листик»:

— Моя старшая дочь пойдёт в этом году в 6-й класс. Какие-то вещи останутся с прошлого года, что-то нужно будет докупить. По своему опыту скажу, что это удовольствие не из дешёвых. На подготовку к школе у нас каждый год уходит, как минимум, 20-30 тысяч рублей. В этом году ещё не начинали сборы. Это связано с поездками и нехваткой времени. Сейчас отдыхаем на Алтае, по приезду начнём готовиться.

Конечно, мы за очный формат обучения! Но как следует организованный. С проветриваемыми классами, с недопущением детей с признаками ОРВИ к занятиям и т.д. Думаю, что можно оставить возможность обучаться очно и при этом исключить по максимуму возможность заражения. При ухудшении эпидситуации мы, пожалуй, готовы морально и технически к частичному переходу на дистант. А линейку 1 сентября, думаю, нужно проводить только для первых классов.

Очень бы не хотелось, чтобы повторилась прошлогодняя ситуация. Например, детям не разрешали покидать класс, нельзя было выходить на перемене в коридоры, только в туалет. Представляете, 39 детей в классе полдня! Это ужасно! Окна при этом не открывали, боялись, что продует детей. Многие жаловалась на головную боль и слабость. Несомненно, такая ситуация только усугубит распространение любых вирусов.

Чтобы снизить риски заражения, считаю, нужно сокращать количество детей в классах, в большинстве школ они переполнены! От этого очень сложно и детям, и учителям. Кроме того, нужно выполнять нормативы по проветриванию, санитарной обработке классов и т.д. Во многих школах нет элементарного – мыла и туалетной бумаги в санузлах.

Ольга Гришенкова, прима-балерина новосибирского театра оперы и балета, заслуженная артистка России:

— Наша дочь Вероника идёт в сентябре в первый класс. Можно сказать, что конкретно собираться ещё не начинали. Пока только оборудовали для неё рабочую зону дома. В ближайшее время планируем купить всё необходимое.

Список покупок будет невелик, с суммой ещё не определились. Нам очень повезло, что школа не обязывает заказывать определенные вещи, будет свободная форма одежды. Единственное условие – придерживаться правила «светлый верх — темный низ». Плюс и в том, что не нужно будет покупать учебники — их выдадут в школе.

Конечно же я надеюсь, что не будет дистанционного обучения. Потому что для детей, особенно первоклашек, важно наладить личный контакт с учителем, проникнуться атмосферой школы. Это такая хорошая школа жизни. «Школа» в школе.

Вероника очень ждет 1 сентября, чтобы завести новых друзей. Поэтому я надеюсь, что всё будет хорошо, и что праздничная линейка состоится, потому что это большое событие в жизни каждого первоклашки. По возможности, пойдем на линейку всей семьей, если не будет ограничений и всё получится с работой. Надеюсь, руководство театра пойдёт навстречу.

Я считаю, что нужно относиться ко всему позитивно и с надеждой на лучшее. Потому что если допустить в свою голову плохие мысли, то с большой вероятностью, они реализуются.

Гораздо больше переживаний у меня вызывал сам факт поступления ребенка в школу. Мы долго выбирали учреждение и решили, что для начальных классов основной критерий – близость к дому. Будем стараться помогать дочери во всём. Она уже неплохо читает, решает примеры, очень любит рисовать. Поскольку родители – люди творческие, её тоже тянет в эту среду: устраивает дома концерты, танцует. Будем не против, если в будущем она выберет балет, поскольку с мужем очень любим свою профессию. А пока решили, что хорошим развитием для неё будет гимнастика.

Денис Казанцев, актер новосибирского театра «Красный факел»:

— Наш сын Всеволод в этом году пойдёт в 4-й класс. Сборы в школу уже начали, конечно. Приобрели одежду и обувь. На очереди – канцелярия. Потратить готовы столько, сколько потребуется для комфортного обучения сына.

Мы только за очный формат обучения. Категорично! Никакой удалёнки, общение для детей со сверстниками и взрослыми очень важно. Думаю, нужно стараться поддерживать тот формат, что был раньше.

Необходимо также провести линейку 1 сентября, ведь это торжественное начало отсчета нового учебного года. Важно, чтобы у школьников оставались позитивные воспоминания со школы, а этот праздник — одно из них.

В целом, ситуация в городе беспокойства не вызывает. Дети должны получать полноценное очное образование! Народ сейчас запуган. Нужно постараться вернуть свою жизнь в прежнее русло, не пугать себя ещё больше.

Карина Вуцан, преподаватель английского языка:

— Сын Игорь в этом году идёт в первый класс. Готовиться начали ответственно и заранее. Общая сумма, которую потратили на сборы — 15 тысяч рублей. Сюда вошла покупка одежды — брюк, туфлей, рубашек. Сын сам выбирал себе портфель и другие необходимые принадлежности школьника. Кроме того, мы сдали в школу 3 тысячи рублей на закупку рабочих тетрадей. На сегодня мы полностью готовы к 1 сентября!

Хотелось бы очно учиться. Но при необходимости мы готовы на время перейти на дистанционное обучение — в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки. Здоровье, конечно, важнее!

Беспокойство, безусловно, тоже есть. Но, я уверена, что у школьника должна быть полноценная и насыщенная жизнь – режим дня, общение со сверстниками и учителями, которые объяснят материал наглядно, культурно-массовые мероприятия. Не хочется, чтобы ребёнок учился через гаджеты.

Мои пожелания для создания безопасной среды – проветривание классов и здоровое питание. Как учитель скажу, что в школах действительно соблюдаются такие процедуры, как термометрия, обработка рук, влажная уборка, проветривание.

Вячеслав Рязанцев, руководитель отдела вёрстки издания «Континент Сибирь»:

— Начали собирать своих детей в школу ещё в мае, когда были скидки у фирм по пошиву школьной одежды. Сейчас осталось купить только брюки старшему и среднему сыну, когда они приедут из лагеря. Младший пока у нас обеспечен одеждой, доставшейся «в наследство». Плюс ко всему, в этом году нужны два новых рюкзака для старших. Канцелярию понемногу покупаем, будем стараться, чтобы сами дети приняли в этом участие.

Не готов назвать общую сумму затрат. Хочется приобрести качественные вещи. Сначала нужно купить основное, а остальное – по мере необходимости, чтобы не взять в порыве вещи, которые потом окажутся ненужными.

Без сомнения, для нас предпочтительнее очное обучение. Надеемся на это. Конечно, если дистант будет, что тут поделаешь, опыт уже есть. Технически и морально мы готовы, но очень не хотелось бы. Хотя, что касается старшего сына, который перешёл в 10-ый класс, то ему частичный дистант может быть полезен для воспитания самостоятельности.

Я за линейку 1 сентября. На улице можно включить музыку, сказать какие-то напутственные слова, а потом уже разойтись по классам. Так, кстати, и было в прошлом году. Праздничное настроение в этот день должно присутствовать обязательно.

Согласен, риск заболеть всегда есть, но маниакально переживать по этому поводу, я думаю, не нужно. Жизнь идет, и она прекрасна в любое время. Мы с женой сделали прививки, в общественных местах носим маску, то есть в разумных пределах стараемся обезопасить свою семью от болезни.

Понятно, что если, не дай Бог, дети начнут заболевать или ухудшится эпидемиологическая ситуация, то администрация школы вправе ужесточить требования к родителям и ученикам.