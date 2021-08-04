Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Главный вопрос, который волнует сегодня родителей – как будут учиться школьники в условиях непрекращающейся пандемии? И что для детей лучше – осваивать предметы дома, чтобы уменьшить риски заражения, или всё-таки ходить в школу для полноценной социализации и общения с одноклассниками и учителями?

В Новосибирской области пока планируется начать новый учебный год в школах в очном формате. Однако при ухудшении ситуации с коронавирусом власти Новосибирской области готовы рассматривать вариант продления школьных каникул и перевод школьников на частичный дистант. Об этом на днях заявил губернатор Андрей Травников в эфире передачи «Губернатор Live» на канале ОТС.

Стоит отметить, что среди новосибирских родителей бытует разное отношение к дистанционному обучению. Одни ещё живо помнят тяготы прошлогоднего дистанта и опасаются возврата к нему. Другие готовы мириться с новыми форматами образования ради безопасности здоровья своих детей. Кто более прав в этой ситуации? «Континент Сибирь» предлагает читателям высказать своё мнение.

Для участия в голосовании нужна авторизация . Дистанционное или очное – каким должно быть образование в школах с 1 сентября? Начинать учебный год нужно обязательно в очном режиме, ведь так дети лучше усваивают материал и имеют возможности «живого общения» (100%)

Необходимо максимально перевести школьников на дистанционное обучение с 1 сентября, чтобы снизить риски заражения (0%)

Следует подождать с решением две-три недели и посмотреть на развитие ситуации с коронавирусом – если заболеваемость будет расти, то переводить детей на «удалёнку» (0%)

Свой вариант ответа (в комментариях) (0%)

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