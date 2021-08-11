Новосибирская налоговая инспекция потребовала признать банкротом муниципальный крематорий

ФНС обратилась в арбитраж с требованием признать несостоятельным МУП Новосибирского района «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Новосибирский крематорий». Сумма долга предприятия превышает 2,3 млн рублей.

Сообщение о поданном иске размещено на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Согласно сообщению, межрайонная инспекция ФЫНС № 15 по Новосибирской области требует признать банкротом МУП «СПС «Новосибирский крематорий» из-за долга в размере более 2,3 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

«СПС «Новосибирский крематорий» был создан в 2005 году, его единственным учредителем, согласно Rusprofile, является администрация Новосибирского района. Компанией руководит Сергей Вишневский, в качестве юридического адреса указана улица Военторговская в поселке Восход, где расположен Новосибирский крематорий, основанный Сергеем Якушиным.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в Новосибирском крематории, МУП «СПС «Новосибирский крематорий» не имеет отношение к текущей работе похоронного предприятия и «фактически не действует». Ранее ООО «Технофорум», управляющее Новосибирским крематорием, выигрывало ряд судебных исков к «СПС «Новосибирский крематорий» по вопросам имущественного характера. Как следует из документов суда, муниципальное предприятие арендовало у коммерческого кремационное оборудование.

Кроме того, муниципальный крематорий долгое время спорил с ООО «Новосибирский крематорий» Сергея Якушина из-за прав на товарный знак. В ходе разбирательств представители МУП пожаловались на то, что руководство ООО «Новосибирский крематорий» запретило муниципальным сотрудникам вход на территорию кремационного комплекса и закрыло доступ к колумбарным нишам, которыми МУП и ООО пользуются совместно. В итоге региональное УФАС прекратило дело, не усмотрев в конфликте нарушений антимонопольного законодательства.