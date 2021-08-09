Сдача детского сада на улице Виктора Шевелева, 14 в Новосибирске планировалась в декабре 2021 года, однако сейчас его открытие под вопросом из-за нехватки финансирования.
«Наш район (Кировский) довольно большой, и молодых семей с детьми тут много. В каждом доме проживает примерно 15-20 ребятишек, а детский сад всего один и он переполнен. Моему ребенку три года, и мы очень ждем этот садик и благодарны, что нам его строят», – рассказала молодая мама, жительница Кировского района Ольга Лайко.
Новый детский сад на улице Виктора Шевелева рассчитан на 265 мест и существенно поможет снизить социальную нагрузку на уже действующий в районе детский сад. Однако сейчас родителей, живущих в микрорайоне, волнует один вопрос: а откроет ли в этом году детский сад свои двери?
Эксперты проконтролировали строительство нового детского сада в Октябрьском районе Новосибирска
«На территории микрорайона Просторный это будет второе детское дошкольное учреждение, но сегодня мы увидели, что оно рискует не открыться. Строители оказались заложниками ситуации, так как в мае было прекращено финансирование, и нам предстоит разобраться, с чем это было связано. На данный момент мы видим, что процесс строительства не завершен: не готовы внешние сети, не установлены системы вентиляции и кондиционирования, отсутствует система пожарной безопасности. Сейчас перед нами стоит вопрос: либо ставить объект в консервацию на зиму, либо стараться форсированными темпами закончить его до декабря. Строители говорят, что если откроется финансирование и будет ритмичным и обильным, то они смогут завершить объект в срок», – рассказала член общественного совета партийного проекта «Городская среда» Наталья Багрова.
Особое внимание строительству и реконструкции социальных объектов в Кировском районе уделяют из-за крайне напряженной ситуации с местами в школах и детских садах среди всех районов Новосибирска. Район активно строится, развивается, увеличивается число жителей, детей становится больше.
«По словам подрядчика, финансирование прекратилось в мае. Строители продолжают благоустраивать территорию, но основные работы, которые нужно завершить до наступления холодного сезона, не осуществляются. «Единая Россия» инициирует совещание в мэрии с подрядными организациями, с Управлением капитального строительства и профильным департаментом мэрии, чтобы реанимировать и контролировать процесс строительства», – прокомментировал ситуацию депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов.
Напомним, что в 2020 году в Новосибирской области дефицит в дошкольных образовательных учреждениях был снижен на 3200 мест: было сдано 16 новых детских садов. Ввод новых объектов образования в регионе продолжается: в 2021 году было запланировано создание еще порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит мест и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет.