Сдача детского сада на улице Виктора Шевелева, 14 в Новосибирске планировалась в декабре 2021 года, однако сейчас его открытие под вопросом из-за нехватки финансирования.

«Наш район (Кировский) довольно большой, и молодых семей с детьми тут много. В каждом доме проживает примерно 15-20 ребятишек, а детский сад всего один и он переполнен. Моему ребенку три года, и мы очень ждем этот садик и благодарны, что нам его строят», – рассказала молодая мама, жительница Кировского района Ольга Лайко.

Новый детский сад на улице Виктора Шевелева рассчитан на 265 мест и существенно поможет снизить социальную нагрузку на уже действующий в районе детский сад. Однако сейчас родителей, живущих в микрорайоне, волнует один вопрос: а откроет ли в этом году детский сад свои двери?

«На территории микрорайона Просторный это будет второе детское дошкольное учреждение, но сегодня мы увидели, что оно рискует не открыться. Строители оказались заложниками ситуации, так как в мае было прекращено финансирование, и нам предстоит разобраться, с чем это было связано. На данный момент мы видим, что процесс строительства не завершен: не готовы внешние сети, не установлены системы вентиляции и кондиционирования, отсутствует система пожарной безопасности. Сейчас перед нами стоит вопрос: либо ставить объект в консервацию на зиму, либо стараться форсированными темпами закончить его до декабря. Строители говорят, что если откроется финансирование и будет ритмичным и обильным, то они смогут завершить объект в срок», – рассказала член общественного совета партийного проекта «Городская среда» Наталья Багрова.

Особое внимание строительству и реконструкции социальных объектов в Кировском районе уделяют из-за крайне напряженной ситуации с местами в школах и детских садах среди всех районов Новосибирска. Район активно строится, развивается, увеличивается число жителей, детей становится больше.

«По словам подрядчика, финансирование прекратилось в мае. Строители продолжают благоустраивать территорию, но основные работы, которые нужно завершить до наступления холодного сезона, не осуществляются. «Единая Россия» инициирует совещание в мэрии с подрядными организациями, с Управлением капитального строительства и профильным департаментом мэрии, чтобы реанимировать и контролировать процесс строительства», – прокомментировал ситуацию депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов.

Напомним, что в 2020 году в Новосибирской области дефицит в дошкольных образовательных учреждениях был снижен на 3200 мест: было сдано 16 новых детских садов. Ввод новых объектов образования в регионе продолжается: в 2021 году было запланировано создание еще порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит мест и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет.