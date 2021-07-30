На улице 9 Ноября в Новосибирске завершается строительство детского сада, по планам сдача здания планируется к середине декабря. Неравнодушные родители вместе с депутатом Государственной думы Дмитрием Савельевым и членом общественного совета проекта «Единой России» «Городская среда» Натальей Багровой провели мониторинг работ в строящемся здании.

«Для родителей, живущих в Октябрьском районе, этот садик станет долгожданным подарком. В садиках всегда была нехватка мест, особенно в этом районе, и я очень рада за родителей и ребятишек, которые будут сюда ходить. Камеры наблюдения, новая система пожарной безопасности, вентиляция и кондиционер, новая мебель – все то, чего так не хватало в старом здании. Я думаю, все это должно облегчить жизнь родителям и работникам дошкольного заведения», – рассказала неравнодушная мама и жительница Октябрьского района Елена Мазурина.

Работы по строительству нового сада начались в 2020 году, а к декабрю 2021 здание планируют сдать. В ходе мониторинга удалось узнать, на какой стадии находятся работы и чем новое здание отличается от старого.

«Было необходимо сделать новое дошкольное учреждение максимально комфортным, эстетичным и самое главное – безопасным. Это индивидуальный, нетиповой проект, специально разработанный для этого участка. В Октябрьском районе потребность в местах в дошкольные учреждения очень высокая, поэтому здесь не стали брать типовой проект на 220 мест, а разработали другой, который позволяет разместить 265 ребятишек – это две или три дополнительных группы, которые не вместились бы в типовом варианте», – отметила член общественного совета проекта «Единой России» «Городская среда» Наталья Багрова.

На сегодня уже завершена отделка и идет корректировка замечаний, завозится мебель и заканчиваются работы по благоустройству территории. Детский сад обеспечен всей необходимой инфраструктурой – здесь есть спортивная зона, актовый зал, достаточное количество комнат для спален и игровых. Сейчас готовность здания, по словам подрядчиков, составляет около 95%.

«Мы проводим контроль за строительством детских садов и то, что этот объект возник в Октябрьском районе – большая победа. Глобально он не решит вопрос с нехваткой мест в детских садах города, но облегчит ситуацию конкретно здесь, в этом месте. Очень важно, чтобы люди принимали непосредственное участие в обсуждении проектов благоустройства, могли участвовать в принятии решений по преображению территорий, вносить свои предложения в Народную программу», – поделился депутат Дмитрий Савельев.

Напомним, ранее «Единая Россия» провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В работе сессий приняли участие представители профильных НКО, эксперты и депутаты.