На утро 9 августа уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске составил, в среднем, 4 балла. Это на три пункта ниже, чем два дня назад.

Метеостанции Новосибирска фиксируют снижение загрязнение атмосферного воздуха по всем районам города 9 августа. Согласно данным сервиса Аirvoice, сегодня утром и днём уровень загрязнения составил 4 балла по 10-ти балльной шкале.

Это на три пункта меньше, чем еще два дня назад, 7 августа, когда уровень содержания вредных примесей в атмосфере мегаполиса держал отметку 7 баллов. Кроме того, в ряде районов города воздух очистился ещё эффективнее. Так, по ул. Первомайской и ул. Арбузова метеостанции зарегистрировали наличие примесей на уровне 3 баллов.

Напомним, что 6 августа новосибирцы наблюдали в воздухе дымку, которую сопровождал запах гари. В Западно-Сибирском гидрометцентре причиной загрязнения атмосферы назвали пожары в Якутии. На следующий день, 7 августа, порядка 10 авиарейсов из аэропорта Толмачёво было задержано из-за плотного утреннего тумана. А 8 августа из-за метеоусловий Новосибирска был задержан прилёт в город порядка 40 рейсов.