Пункт вакцинации открылся в новосибирском аэропорту «Толмачёво»

Прививочный пункт заработал в новосибирском аэропорту «Толмачёво» в среду, 4 августа. Он предназначен для сотрудников аэровокзала, но пройти вакцинацию здесь может любой желающий, сообщили в правительстве региона.

Новый прививочный пункт будет работать в медпункте «Толмачёво» в 8 до 20 часов, его обсуживают врачи ближайшего к аэропорту медучреждения – больницы города Обь.

По словам главного врача Александра Лацких, место открылось после того, как руководство «Толмачёво» обратилось в областной минздрав за вакцинацией коллектива. Учитывая то, что вместе с сотрудниками организаций, работающих на территории аэропорта, их 8,5 тыс. человек, было решено организовать здесь отдельный пункт.

Как подчеркнул врач, в вакцинации не откажут никому из обратившихся, даже если это не сотрудник аэропорта, в том числе пассажирам. Для прохождения процедуры необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и страховой полис ОМС. Однако стоит учитывать, что за вторым компонентом вакцины пациенту придётся вернуться сюда же.

«Вакцина поступает комплектом – первый и второй компонент. Если человек получит первый компонент [вакцины] в одной медорганизации, а затем придет за вторым в другую – получается, что он будет требовать второй компонент, который предназначен другому человеку. А его компонент останется невостребованным», – пояснил Александр Лацких.

Списки желающих вакцинироваться были составлены заранее по анкетам, которые разослали сотрудникам компании по электронной почте. Сейчас в пункте есть две вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Напомним, в среду в минздраве Новосибирской области сообщили, что в ближайшее время в регион начнут поступать крупные партии вакцин от COVID-19.