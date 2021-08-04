В минздраве Новосибирской области пообещали крупные партии вакцины от коронавируса

Замглавы министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сообщила, что в ближайшее время в регион начнут поступать крупные партии вакцины от COVID-19. Напомним, на днях жители областного центра жаловались на отказы в записи на вакцинацию из-за отсутствия препаратов.

О планируемых поставках вакцины Елена Аксёнова сообщила на совещании правительства региона 3 августа.

Замглавы областного минздрава также доложила, что первый компонент препарата в Новосибирской области уже получили более 581 тыс. человек, полный курс вакцинации вместе с теми, кто привился «Спутником Лайт», прошли более 493 тыс. человек. Всего в регион в общей сложности поступило 673 573 дозы вакцины, из них более 145 тыс. доз – в июле.

По словам первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, в регионе необходимо наращивать темпы вакцинации. На совещании в областном правительстве он подчеркнул, что медики должны делать упор на выездные формы работы и активно прививать трудовые коллективы.

Кроме того, замгубернатора поручил как можно быстрее сократить очереди на вакцинацию на портале госуслуг, чтобы активизировать запись жителей через сервис.

Напомним, в понедельник от новосибирцев поступали жалобы на то, что в отдельных поликлиниках им отказывают в записи на вакцинацию, ссылаясь на отсутствие вакцин. При этом, по данным областного минздрава, препараты поступили в регион ещё на выходных.

Как выяснил журналист «Континента Сибирь», в начале недели в ряде поликлиник и пунктов вакцинации препараты имелись в ограниченном количестве, а где-то остался лишь один компонент. Подробнее – в материале о том, как проходит вакцинация в Новосибирске.