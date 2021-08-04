Экс-чиновников красноярского Росрыболовства осудили за браконьерство

Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор бывшим начальнику и инспектору Туруханского отдела Енисейского территориального управления Росрыболовства. За незаконную добычу краснокнижной рыбы они отправятся в колонию на пять лет.

Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР 4 августа, экс-чиновники признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, а также незаконной добыче, хранении, перевозке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ч. 3 ст. 256, ч. 3 ст. 258.1 УК РФ).

Как установило следствие, обвиняемые создали преступную группу, и в 2015-2016 годах на реке Енисей в Туруханском районе Красноярского края незаконно ловили осетра сибирского и стерлядь, которые входят в Красную книгу РФ и охраняются международными договорами. При этом они использовали запрещённые орудия лова и служебные плавсредства.

«Незаконно выловленную рыбу для последующей реализации через сотрудника аэропорта Подкаменная Тунгуска транспортировали в Красноярск, минуя обязательные процедуры оформления груза, организовав, тем самым, их незаконную перевозку», — сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СКР.

За эти преступления бывшего начальника отдела приговорили к 5 годам 10 месяцам лишения свободы и штрафу 700 тыс. руб., а бывшего государственного инспектора – к 5 годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. руб. Помимо этого, обвиняемые не смогут занимать административные должности три и два года соответственно.

Свою вину бывшие чиновники не признали.

Напомним, в 2019 году осуждённая за превышение должностных полномочий экс-министр экологии Красноярского края Елена Вавилова сообщала о махинациях в сфере лесопользования, к которым якобы причастны власти региона. Позже к её «показаниям» присоединилась экс-глава краевой счётной палаты Татьяна Давыденко.

В конце июля также сообщалось, что управление Росрыболовства по Красноярскому краю подало иск к Норильско-Таймырской энергетической компании на 58,65 млрд руб. за разлив топлива на Таймыре в мае 2020 года. Владелец НТЭК, компания «Норильский никель» намерен оспорить заявление ведомства.