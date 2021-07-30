«Норникель» намерен оспорить иск Росрыболовства почти на 60 миллиардов рублей

Управление Росрыболовства по Красноярскому краю подало иск в арбитражный суд региона к «дочке» «Норильского никеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). За разлив топлива на Таймыре ведомство намерено отсудить у предприятия почти 60 миллиардов рублей – в «Норникеле» с этой суммой не согласны.

Как следует из документации Арбитражного суда Красноярского края, точная сумма иска территориального управления Росрыболовства, предъявленного к НТЭК из-за разлива дизельного топлива на Таймыре в мае 2020 года, составляет 58,65 млрд руб. Из них, согласно расчётам ведомства, 3,6 млрд руб. потребуется на компенсацию гибели рыбы, остальные 55 млрд руб. – на восстановление состояния водных биоресурсов.

По оценке руководства «Норильского никеля», эта сумма завышена.

«Сумма финансового ущерба, нанесённого водным биоресурсам в результате аварийного разлива дизельного топлива в 2020 году, указанная Федеральным агентством по рыболовству (Росрыболовство) в пресс-релизе, является завышенной. Она во много раз превышает результаты исследований, подготовленных специализированными научными институтами, которые оценивали воздействие аварии на водные биоресурсы», — сообщили в пресс-службе «Норильского никеля».

Представители «Норникеля» также заявили, что компания намерена оспаривать в суде как сам иск, так и методику расчёта ущерба.

По итогам исследования, которое провели специалисты СО РАН в ходе Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический вред, причинённый рекам Долдыкан и Амбарная, составляет около 1,94 млн руб., а размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих водоёмах, а также в озере Пясино, — 52,1 млн руб. В целях компенсации ущерба НТЭК планирует построить три рыборазводных завода.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на Таймыре в 148 млрд руб. Из них Арбитражный суд Красноярского края признал 146 млрд руб. Эту сумму «Норникель» полностью выплатил в марте.