В озере Пясино Красноярского края были обнаружены следы нефтепродуктов вследствие разлива топлива после аварии на ТЭЦ под Норильском. Об этом заявил глава Красноярского края Александр Усс в ходе пресс-брифинга.

Как отметил Александр Усс, 70-километровое озеро богато рыбой, однако в настоящее время невозможно предсказать, как повлияет на него розлив нефтепродуктов. Об этом сообщает агентство Regnum. Дизтопливо попало и в реки, и в мелкие водоемы под Норильском.

Напомним, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, из-за чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров. По факту инцидента следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Норильске был введен федеральный режим ЧС.

Генеральный директор компании «Норильский никель» Владимир Потанин 5 июня в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным отметил, что полностью готов полностью профинансировать все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Владимир Потанин ранее отмечал, что речь о миллиардах рублей. «Это большие деньги. Но знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Сколько нужно будет — столько и потратим. Это, конечно, же миллиарды и миллиарды», — отмечал бизнесмен.

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