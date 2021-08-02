Губернатор Новосибирской области поручил улучшить доступность медучреждений для пожилых селян

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил обеспечить доступность региональных сосудистых центров и межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) для представителей старшего поколения после рабочей поездки в Кыштовский и Венгеровский районы 30 июля.

Соответствующее распоряжение глава региона сделал на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 2 августа.

Как отметил Андрей Травников, пожилые жители Кыштовского и Венгеровского районов сталкиваются с серьёзными проблемами в получении медицинской помощи. Во время снегопада или весенней распутицы они не могут попасть в ЦРБ Татарского района, где расположены региональный сосудистый центр и ЦАОП, обслуживающие их территории. В результате их запись в медучреждение отменяется.

«Приходится брать за свои деньги такси для того, чтобы доехать до Татарска и успеть попасть на приём. Ветераны из Венгерово рассказали, что добираться не очень удобно – нужно сначала доехать по региональной дороге до Чанов, а потом по федеральной, любо по железной дороге – до Татарска», – пояснил Андрей Травников.

Губернатор поручил проанализировать возможность оперативного переноса даты приёма пожилых людей в лечебных учреждениях, а также использование автомобилей, переданных районам области в рамках нацпроекта «Демография», для улучшения доступности сосудистых и онкологических центров.

Напомним, до 2024 года в Новосибирской области планируется открыть более десятка новых центров амбулаторной онкологической помощи.