Список школ Новосибирска, которые будут построены по концессионному соглашению, пополнился еще одной

В Новосибирской области ведутся работы по подготовке заявки на строительство новой школы, которая будет построена в рамках концессионного соглашения. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве 2 августа рассказал заместитель министра образования Юрий Савостьянов.

По словам чиновника, министерством образования уже проведена большая работа по подготовке заявки второй волны.

«Мы отправили заявку в министерство просвещения РФ и на данный момент получено подтверждение по еще четырем объектам – два в Новосибирском районе и два в городе Новосибирске», — уточнил Юрий Савостьянов.

Он также напомнил, что ранее Новосибирской области правительством РФ были выделены средства на строительство объектов образовательных учреждений в рамках концессионных соглашений и уже подтверждены шесть заявок.

«Работа очень сложная, потому что ввод этих объектов мы должны обеспечить до 31 декабря 2022 года. В настоящее время ведется работа по согласованию концессионного соглашения в Заксобрании Новосибирской области. Также министерством образования проведена большая работа по подготовке заявки второй волны – мы отправили заявку в министерство просвещения РФ и сейчас получено подтверждение по еще 4 объектам. Один из них будет исполнен в рамках концессионного соглашения, второй – в рамках госконтракта и теперь ждем решения правительства РФ», — добавил он.

Также Юрий Савостьянов отметил, что рабочая группа ведет работу по подготовке заявки на объект третьей волны.

«До конца года мы должны успеть заявиться по объектам — рабрты ведутся. У меня просьба к мэру города Анатолию Локтю — помочь в подготовке земельных участков по городу Новосибирску, потому что работы много и не все земельные участки соответствуют требованиям», — подчеркнул замминистра.

Напомним, что на заседании рабочей группы при бюджетном комитете Заксобрания Новосибирской области на прошлой неделе депутаты рассмотрели вопрос о возможности строительства школ по концессионному соглашению. Однако, представленное предложение о строительстве школ по концессионному соглашению депутаты посчитали недостаточно подготовленным и отправили на доработку.

Ранее стало известно, что правительство РФ приняло решение выделить Новосибирской области более 6,5 млрд руб. на строительство семи школ. По одной из версий реализация шести проектов планируется в рамках концессионных соглашений.