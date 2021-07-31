Ещё одиннадцать жителей Новосибирской области погибли от коронавируса

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, 31 июля в Новосибирской области от COVID-19 скончались 11 жителей региона. В течение суток к заболевшим присоединилось 209 пациентов.

Как сообщили в оперативном штабе, от заболевания умерли двое мужчин 69 лет, мужчина 72 лет и женщины 56, 65 лет, две 71-летние и две 72-летние пациентки, а также женщины 74 и 94 лет. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 2 340 жителей региона.

В медучреждениях Новосибирской области с коронавирусом и подозрением на него находятся 4 875 пациентов (30 июля – 5 110), в реанимации – 358 (30 июля – 371). Искусственная вентиляция лёгких требуется 48 больным (30 июля – 51).

Прирост заболеваемости коронавирусом в Кузбассе за последние сутки составил 201 случай (30 июля – 200), пять пациентом умерли (30 июля – шесть человек). В «ковидных» госпиталях, обсерваторах, а также на двухнедельной изоляции находится 14 291 житель региона (30 июля – 13 909).

В Алтайском крае зарегистрировано 279 новых случая коронавируса (30 июля – 275), 21 человек не пережил заболевания (30 июля – 20 человек). В инфекционных госпиталях с подтверждённым диагнозом COVID-19 лечатся 3 217 жителей региона (30 июля – 3 198), ещё 574 пациента находятся в медучреждениях с вирусной пневмонией (30 июля – 667). Тяжело переносят инфекцию 816 человека (30 июля – 773), из них 250 подключены к аппаратам ИВЛ (30 июля – 329).

Напомним, 29 июля в минздраве Новосибирской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе и решении обратно перепрофилировать первый «ковидный» госпиталь – областной кожно-венерологический диспансер.