Аномальное тепло пообещали синоптики красноярцам и иркутянам в августе

Синоптики сообщили, что температура воздуха в августе в России ожидается выше нормы. Среди регионов, которых затронет жара, — Красноярский край и Иркутская область.

По данным синоптиков, нигде в стране в августе не ожидается более прохладной погоды, чем в среднем, а в ряде регионов последний месяц лета будет аномально тёплым.

«Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как отметил глава ведомства, особенно тепло будет в европейской части России, кроме Северо-Западного федерального округа. В азиатской части страны жара ожидается в северной половине Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, южной половине Якутии, Забайкалье, Амурской области, Приморском крае, а также южной половине Хабаровского края.

Ранее сообщалось о том, что в начале августа в Новосибирскую область вернётся жаркая погода.