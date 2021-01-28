В пилотном проекте минздрава Новосибирской области принимают участие три поликлиники регионального центра, которые осуществляют поочередное дежурство. Записаться на дистанционный онлайн-прием можно через портал единой регистратуры, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пока телемедицинские консультации с пациентами проводятся в тестовом режиме, где врачи консультируют пациентов с респираторными заболеваниями, но с начала 2021 года жителям Новосибирской области стали доступны онлайн-консультации по вопросам коронавируса. За первые четыре недели работы пилотного проекта им воспользовались 50 пациентов.

Один из участников пилотного проекта — ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №20» и по словам главврача поликлиники Игоря Воробьева, хотя в настоящее время ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась и трудностей с приемом пациентов терапевтами нет, чтобы предотвратить негативные явление, которые были во время второй волны коронавируса, в регионе начали развивать систему телемедицинских консультаций.

«Телемедицина – это международная практика. Если пациент болеет коронавирусом, то нуждается в постоянном наблюдении, отслеживании динамики. Сделать это несложно, для этого не нужно постоянно ходить в поликлинику, достаточно, чтобы у пациента и врача был компьютер с веб-камерой или смартфон», – отметил главврач.

Для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь онлайн, пациенту достаточно авторизоваться в Личном кабинете на портале «Электронная регистратура» удобным для него способом. Далее можно выбрать дежурного врача и время. В Личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом.

У врача, в свою очередь, имеется доступ к электронной карточке пациента и во время консультации пациент получит все необходимые рекомендации по лечению.

«Прием длится порядка 30 минут. За это время можно дистанционно оценить внешний вид и состояние пациента, дать необходимые рекомендации. В ходе онлайн-консультации врач даст рекомендации по обследованию, при необходимости оформит вызов врача на дом, если требуется вызов скорой помощи», – добавила врач-терапевт поликлиники № 20 Светлана Кононова.

В настоящее время проект телемедицины апробируется и развивается. Так министерством здравоохранения Новосибирской области сейчас разрабатывается механизм удаленной выписки рецепта. Также планируется внедрить телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения, в том числе – выписку рецепта в электронном виде, а сам рецепт будет ждать пациента уже в аптеке.