Следственный комитет РФ в среду обнародовал видео задержания с участием сотрудников ФСБ подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам и вооруженному сопротивлению властям 20-летнего новосибирца.

Судя по видео, задержание проводили сотрудники ФСБ, которые отвезли задержанного в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, уголовное отношение в отношении 20-летнего новосибирца, которому вменяют часть третью ст. 212 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам), было возбуждено 23 января, в день проведения несогласованных с властями акций протеста. Как позднее уточнили в Следственном комитете, молодой человек в социальной сети призывал других пользователей участвовать в массовых беспорядках в городе, а также сообщил им о наличии «коктейлей Молотова», предложив вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников полиции. «В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти», — отметили в пресс-службе СК РФ.

По данным СК РФ, ведомство возбудило и расследует 21 уголовное дело, а также проводит 6 доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января в разных регионах страны.