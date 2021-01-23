Следком возбудил уголовное дело из-за призывов к вооруженному сопротивлению власти в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за призывов к массовым беспорядкам в Новосибирске, задержан 20-летний подозреваемый, решается вопрос о его аресте.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области, майор юстиции Анастасия Кулешова, уголовное дело возбуждено по части третьей ст. 212 УК РФ (Призывы к массовым беспорядкам).

«По версии следствия, в январе 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти – сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста «#СвободуНавальному!» в Новосибирске 23 января 2021 года», — рассказала Анастасия Кулешова.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, по версии следствия осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, дал показания, в его квартире был проведен обыск. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.