Ещё восемь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 25 января в Новосибирской области выявлено 134 новых случая коронавируса, 90 человек выздоровели от заболевания. От осложнений инфекции скончались восемь пациентов.

Как сообщили в штабе в понедельник, всего в Новосибирской области зарегистрировано 31 440 случаев заболевания, 1 775 из них выявлено среди детей. Вылечились от коронавируса в регионе 28 491 человек.

С 24 на 25 января в Новосибирской области от коронавирусной инфекции погибли мужчины 55, 59, 60, 70 лет и 71 года и женщины 72, 86 лет и 81 года. Всего в регионе из-за осложнения заболевания умерло 1 173 человека.

В Кузбассе за последние сутки зарегистрировано 114 случаев заражения (всего – 28 830), 157 человек вылечились (всего – 26 421). Не удалось спасти одного пациента с коронавирусом, всего в регионе от заболевания умерло 511 человек.

В Алтайском крае в понедельник коронавирусом заболели 192 человека (всего – 73 895), выздоровело 176 пациентов (всего – 33 911), скончалось девять человек. Всего от инфекции в регионе погибло 1 125 пациентов.

Напомним, в феврале в Новосибирской области отменят «коронавирусные» ограничения, касающиеся работы детских центров.