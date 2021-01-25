Детские развлекательные центры, расположенные в ТЦ Новосибирска, возобновят свою работу с 1 февраля, помимо этого в спортивных комплексах и театрах увеличат количество мест по заполняемости. Такое распоряжение озвучил на оперативном совещании, которое прошло в правительстве 25 января, губернатор Андрей Травников.

«Предлагаю возобновить работу детских оздоровительных и учебных лагерей круглогодичного действия, в том числе регионального центра «Альтаир». И с 1 февраля разрешить работу развлекательных городков, игровых комнат, в том числе в торговых центрах города. Соответствующие проекты решений прошу сегодня вынести на заседание правительства Новосибирской области, — подчеркнул глава региона.

Помимо этого, в связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости COVID-19, Андрей Травников распорядился проработать вопрос об увеличении заполняемости залов в спортивных комплексах, а также в театрах Новосибирска.

Напомним, что в декабре 2020 года представители Ассоциации детских центров развлечений Новосибирска выступили с открытым обращением к губернатору, властям и надзорным органам региона с просьбой рассмотреть возможность возобновления их работы, но положительного ответа тогда не получили. Работа детских центров развлечений в ТЦ Новосибирска была приостановлена из-за пандемии почти на год.

Ранее «Континет Сибирь» писал, что думают о сложившейся ситуации с закрытыми детскими развлекательными центрами в ТЦ Новосибирска сами участники рынка.