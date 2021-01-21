В конфликте «Холидей Маркетинга» и контрагентов разбираются силовики

Главные управления МВД России по Новосибирской области и Алтайскому краю проводят проверку по заявлениям контрагентов банкротящегося «Холидея» — бизнесмены подозревают злоупотребление и попытку неосновательного обогащения. Обращение направлено также в Генпрокуратуру РФ.

Поводом для обращения бизнесменов в силовые структуры стали претензии, предъявленные им по поводу товарных знаков «Холидея» со стороны компании «Холидей Маркетинг». О ситуации предприниматели рассказали на пресс-конференции, прошедшей четверг в новосибирском Azimut Отель Сибирь.

По словам руководителя бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Натальи Пинигиной, раньше взысканию подвергались поставщики, с которых требовали вернуть деньги за период подозрительности сделок с банкротящейся торговой сетью. Контрагентам удалось выработать единую правовую позицию и отстоять ее в суде.

«Но не прошло и года. Сейчас под удар попали производители, выпускавшие для «Холидея» продукцию под их торговой маркой. Многие из них уже давно работали с «Холидеем» и поставляли товар с низкой маржинальной накруткой, чтобы компания развивала свои бренды. В какой-то момент работы – это уже установят компетентные органы – компания «Холидей» передала права на торговые знаки компании «Холидей Маркетинг», которая, как уже установлено в арбитраже, является фактически аффилированной с «Холидеем». В «Холидей Маркетинге» решили, что с момента передачи прав все поставки под ТМ являются контрафактными», — пояснила Наталья Пинигина.

Как рассказала финансовый директор компании «Алтан», Алтайский край Ольга Карюкина, в основном контрагенты сейчас получают досудебные претензии. В суды было направлено только три иска – Новосибирск (ТД «Морозко»), Омск (ИП Арефьева) и Барнаул (компания «Константа»). Омский и алтайский суды иски удовлетворили, новосибирский арбитраж «Холидей Маркетингу» отказал. «Самое первое обращение у нас было к сенатору Сергею Белоусову, он уже обратился в МВД России, УФАС и к уполномоченному по делам предпринимателей в РФ. В ГУ МВД России по Новосибирской области и Алтайскому краю уже ведется активная работа», — рассказала «Континенту Сибирь» Ольга Карюкина. Она отметила, что контрагенты подозревают, что предъявленные им претензии имеют признаки попытки неосновательного обогащения. Также направлены обращения в Генпрокуратуру РФ, прокуратуру Новосибирской области, в суд по интеллектуальным правам.

Контрагенты «Холидея» не исключают, что в случае положительных судебных решений в их пользу к «Холидей Маркетинг» могут быть предъявлены встречные иски. «Обвинить в поставке контрафакта – это очень серьезно для предпринимателя», — добавила Наталья Пинигина.