Контрагенты новосибирского «Холидея» начали расплачиваться за бренды

Компания «Холидей Маркетинг» начала взыскивать с бывших контрагентов банкротящегося «Холидея» миллионные суммы за использование товарных знаков, под которыми бизнесмены поставляли продукцию на прилавки ритейлера.

Об этом стало известно накануне, на прошедшем в Барнауле круглом столе с участием бизнесменов и общественников. Как рассказала «Континенту Сибирь» руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина, «Холидей Маркетинг» пока подал два иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного авторского права, к омским и алтайским бизнесменам. «Омск и Барнаул, к сожалению, проиграли. Они до конца в такой исход не верили. И это основная ошибка наших производителей и поставщиков. Надо обязательно готовить доказательную базу со специалистами», — сказала Наталья Пинигина.

Как следует из решения омского арбитража, иск был предъявлен к предпринимателю Татьяне Арефьевой, поставлявшей в «Холидей» детскую одежду под товарной маркой «Игрята». После того, как выяснилось, что права на «Игрят» принадлежат «Холидей-Маркетингу, эта компания потребовала взыскать с Татьяны Арефьевой более миллиона рублей. «Досконально ситуацию не знает никто. Представители поставщиков говорят, что они изготавливали продукцию под торговыми марками ритейлера. Это нормальная практика. «Холидей» давно был на рынке, марки ему принадлежали, и ни у кого из производителей и мысли не возникло, что права на эти марки окажутся у третьего лица. Сейчас мы выясняем все нюансы, как это произошло», — рассказала Наталья Пинигина.

Она пояснила, что с точки зрения закона бизнесмены должны были сами отслеживать, на кого зарегистрированы торговые марки, но практически никто из коммерсантов этого не делает: «все работают с партнерами, основываясь на принципе добропорядочности». «Понятно, это были пробные шары. Мы ожидаем вал, и теперь нужно тщательно подготовить доказательственную базу для всех поставщиков и организовать превентивные мероприятия», — добавила представитель «Опоры России».

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