В Новосибирске задержали коммерсантку, которую подозревают в миллионном мошенничестве с капитальным ремонтом одного из городских жилых домов. Уголовное дело против женщины возбудили по требованию замгенпрокурора РФ.

Пресс-служба Управления генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу сообщает, что в Новосибирске возбудили уголовное время против директора ООО «Триумф». По данным ведомства, к замгенпрокурора РФ Дмитрию Демешину обратился житель Новосибирска, который пожаловался на некачественно проведенный «Триумфом» капремонт кровли дома на улице Ученическая.

Как сообщает надзорное ведомство, удалось установить, что директор указанной фирмы в 2021 году заключила с представителем жильцов дома по адресу Ученическая, 1, договор на проведение капитального ремонта крыши здания. После того, как организация выполнила ремонтные работы, она сообщила об этом Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства, но есть нюанс — прокуратура считает, что глава компании завысила в отчетных документах стоимость использованных материалов и проведенных работ на 3,3 миллиона рублей.

Портал НГС сообщает, что речь идет об ООО «Триумф», которое возглавляет Юлия Петрушина (всего по данным Rusprofile в Новосибирской области зарегистрировано около 40 организаций с таким названием). Указанная компания основана в Бердске в 2018 году той же Юлией Петрушиной. За 2022 год компания показала выручку в 11 миллионов рублей и чистый убыток в 4,5 миллиона — данный показатель относительно предыдущего года упал на 523% (в 2021-м организация смогла заработать 1,1 миллиона рублей «чистыми»).

Против директора фирмы завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), она задержана. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Ранее мы сообщали о еще двух резонансных уголовных делах, по которым в Новосибирске прошли задержания 20 марта: в среду стало известно об уголовном преследовании регионального министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова. Кроме этого, был задержан экс-глава новосибирского дептранса Константин Васильев.