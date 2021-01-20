Семеро новосибирцев пополнили статистику смертности от коронавируса

По данным оперативного штаба на 20 января, в Новосибирской области зарегистрировано 144 новых пациента с коронавирусной инфекцией, а к выздоровевшим добавилось 209 человек. В течение суток в регионе скончались семеро заразившихся.

Как сообщили в штабе, с начала пандемии в Новосибирской области зафиксировано 30 747 случаев заболевания, 1 743 из них – у детей. Из «ковидных» госпиталей выписали 27 655 человек.

На 20 января от опасной болезни в регионе скончались два 69-летних и один 62-летний мужчины, а также женщины 73, 75, 83 и 87 лет. Всего от коронавируса умерли 1 129 жителей Новосибирской области.

В Кузбассе выявлено 109 новых случаев коронавируса, общая заболеваемость с начала пандемии в регионе составляет 28 263 случая. Вылеченными в Кемеровской области признаны 25 576 человек, 164 пациента выписали из больниц в течение суток. Не смогли спасти двоих заболевших, всего от осложнений инфекции погибло 504 кузбассца.

В Алтайском крае 20 января коронавирусом заразилось 193 человека, а всего с начала пандемии – 36 929. В течение суток в регионе выздоровело 82 человека, а всего – 32 971. В среду от коронавируса умерло 11 жителей края, всего же инфекция унесла жизни 1075 жителей.

Напомним, накануне суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Новосибирской области составила 142 человека, скончалось восемь пациентов «ковидных» госпиталей.