Мужчина и семь женщин умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрировано 142 новых пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе 19 января. Выздоровело от заболевания 188 человек, восьмерых спасти не удалось.

По данным штаба, всего в регионе зарегистрировано 30 603 случая коронавируса, в том числе 1 737 – среди детей. Из больниц выписали 27 446 пациентов, которым ставили соответствующий диагноз.

Во вторник в Новосибирской области от коронавирусной инфекции погибли женщины 63, 64, 69, 72, 79, 82 лет и 81 года, а также 52-летний мужчина. Всего в регионе от заболевания умерли 1 122 человека.

В Кузбассе зарегистрировано 110 новых случая заболевания (всего – 28 154), за сутки от коронавируса выздоровело 179 пациентов (всего – 25 412), умер один человек (всего – 502). В Алтайском крае в течение суток заразилось 194 человека (всего – 36 736), вылечились 180 пациентов (всего – 32 889), скончались девять человек (всего – 1064).

Напомним, накануне сообщалось о поступлении в Новосибирскую область дополнительных доз вакцины от коронавирусной инфекции в количестве более 4,5 тыс. доз.