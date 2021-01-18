В Новосибирскую область поступило дополнительно более 4,5 тыс. доз вакцины от COVID-19

Надежда Яркова
 
В Новосибирскую область поступило дополнительно более 4,5 тыс. доз вакцины от COVID-19

Массовая вакцинация в регионе продолжается, на сегодняшний день привиты более 2 тыс. человек. Сделать прививку можно в 33 медучреждениях Новосибирской области, и к концу недели количество прививочных пунктов увеличится почти вдвое. Об этом рассказал на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«С сегодняшнего дня мы добавили ещё 10 учреждений, где вакцинируют, всего их стало 33. По поручению президента Владимира Путина, до конца недели количество пунктов по вакцинации от коронавирусной инфекции увеличим до 57. Вскоре к вакцинации подключатся все медучреждения региона, у которых есть соответствующие разрешения. Максимально их будет принимать участие в вакцинации – 59. На данный момент производится развоз вакцины по всем медицинским пунктам», — отметил Хальзов.

Министр добавил, что за субботу в регион поступило дополнительно еще 4 тыс. 680 доз вакцины.

Он также подчеркнул, что первыми будут вакцинированы работники здравоохранения, образования, соцобслуживания, а также люди с хроническими заболеваниями и лица, старше 65 лет.

Вторая группа людей, которых будут вакцинировать, это работники на транспорте и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что не исключает в ближайшее время вероятность пика третьей волны COVID-19.

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