В иркутском Telegram-канале «Бабр» появилось сообщение об аварийной ситуации, которая произошла на химкомбинате «Саянхимпласт» 12 января. ЧП случилось после подземных толчков на границе с Монголией, которые ощущались на территории региона рано утром.

Как рассказали авторы канала со ссылкой на сотрудников предприятия, в результате землетрясения остановилась одна из установок.

«Сотрудники химкомбината Саянскхимпласт сообщают, что в результате утреннего землетрясения 12 января остановилась установка пиролиза. Возникла цепная аварийная ситуация. Информация замалчивается руководством комбината», — говорится в сообщении.

Официальной информации о произошедшем нет.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что глава региона Игорь Кобзев поручил разработать новые методические рекомендации для служб и ведомств по обследованию территории после землетрясения. Такую работу планируется завершить к 1 февраля.

По словам замдиректора Байкальского филиала Единой Геофизической службы РАН Владимира Чечельницкого, система информирования оперативных служб в регионе работала «с задержкой и в ручном режиме», поскольку эпицентр землетрясения находился за пределами государства.

Напомним, серия подземных толчков произошла рано утро 12 января в районе озера Хубсугул в Монголии. Магнитуда первого толчка составляла 6,8. Отголоски землетрясения ощущались в Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском крае, Бурятии и Туве.

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