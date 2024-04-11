Сёла Кузбасса продолжают страдать из-за весеннего разлива рек. Из-за очередного ледового затора, на этот раз на реке Мрассу, затопило село Усть-Кабырза Таштагольского района Кемеровской области. Вода сносит постройки и топит животных. В домах пропало электричество.

Жители села Усть-Кабырза Таштагольского района Кемеровской области распространяют в соцсетях информацию, что вышедшая из берегов река Мрассу (левый приток реки Томи) топит их дворы. На видео люди, сидящие на крыше своих домов, рассказывают, что помощи им оказывается недостаточно, в домах пропало электричество, есть перебои со связью.

В официальном ТГ-канале МЧС Кемеровской области сообщается, что из-за ледового затора на реке Мрассу вода вышла из берегов. «В таштагольском поселке Усть-Кабырза остаются подтоплены 43 домовладения с населением 70 человек, в том числе 25 детей. В пунктах временного размещения — 39 человек, включая 19 детей; у родственников разместился 31 житель», — уточняют в ведомстве.

При этом указывается, что на данный момент ледовый затор на реке Мрассу уже устранен, и паводковые воды уходят из поселка. Сотрудники МЧС России с помощью беспилотников непрерывно отслеживают обстановку. Также на месте работают 44 специалиста и 16 единиц техники.

Напомним, днем ранее в Томске было объявлено штормовое предупреждение из-за начала ледохода на реке Томь, а в Юргинском муниципальном округе Кузбасса в результате затора на реке Томь в деревне Пятково произошло подтопление порядка 30 жилых и 10 дачных домов.