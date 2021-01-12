Землетрясение на границе с Монголией почувствовали в трёх регионах Сибири

Землетрясение на границе России и Монголии произошло ночью и рано утром во вторник. Сейсмологи зафиксировали сразу несколько подземных толчков, их ощутили жители Иркутска, Томской области и Красноярского края.

Как сообщили в Единой Геофизической службе РАН, серия подземных толчков произошла 12 января в 34 километрах от монгольского населённого пункта Турт.

Первый толчок магнитудой 6,8 произошёл в 00:32 по московскому времени, второй – магнитудой 5,3 – в 01:02 по Москве, третий, магнитудой 4,3, – в 01:44 (мск), четвёртый – в 02:02 (мск), его магнитуда составила 5,1. Землетрясение продолжилось в 02:13 (мск) и в 02:23 (мск) толчками магнитудой 4,4 и 3,9 соответственно.

По предварительным данным сейсмологов, первый толчок в эпицентре – в 51.27 градусах северной широты и 100.53 градусах восточной долготы в акватории озера Хубсугул – ощущался в 8,7 баллов, второй – в 7 баллов.

По данным региональных служб МЧС, в Иркутске землетрясение ощущалось до пяти баллов, в Красноярском крае – до трёх баллов. Кроме того, подземные толчки почувствовали в Томской области – там жители обратили внимание на покачивание люстр. Разрушений и пострадавших нигде не зафиксировано.

Также землетрясение ощущалось в Бурятии и Туве.

Напомним, накануне сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7 в районе Горно-Алтайска.

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