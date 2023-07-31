Сейсмическая активность мощностью более 3 баллов была зарегистрирована в нескольких километрах от Шерегеша утром 31 июля. Об этом, со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН сообщает Интерфакс.

Как сообщается, эпицентр сейсмической активности находился на расстоянии порядка 6 км от города Шерегеш, по направлению на юго-юго-восток. Подземные толчки были зафиксированы геофизиками в районе 5 часов утра 31 июля.

Согласно опубликованным данным, интенсивность землетрясения составила 3,5 балла по шкале MSK-64. По классификации этой шкалы данная сейсмоактивность находится между категориями «Слабая» и «Интенсивная». В сообщении указано, что аналогичные по силе подземные толчки фиксировались в окрестностях Шерегеша и ранее.

Землетрясения в этом районе и на Кузбассе в целом по большей части являются последствиями активных горных работ, вызывающих перераспределение напряжения в земной коре из-за интенсивной выемки и перемещения значительных объемов пород. Очаги вызванных этим подземных толчков, как правило, располагаются неглубоко от поверхности земли.

Ранее стало известно, что отелями в туристическом центре «Новый Шерегеш» будет управлять гостиничный оператор из Таиланда.