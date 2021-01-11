На Алтае произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксирован в районе Горно-Алтайска вечером в воскресенье. Как сообщили в понедельник в Единой Геофизической службе РАН, землетрясение произошло на территории, где сейсмоактивность сохраняется более десятка лет.
Землетрясение произошло 10 января в 22.30 по местному времени в 285 км к юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщают геофизики. Координаты эпицентра – 49.84 градуса северной широты и 88.27 градуса восточной долготы. Интенсивность здесь составила 4,4 балла по шкале MSK-64.
Как отмечают в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, подземный толчок зафиксирован в границах очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе более 15 лет. Она связана с процессами горообразования, продолжающимися последние пять-десять миллионов лет.
Напомним, в конце декабря в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9.