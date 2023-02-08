В Кемеровской области зафиксирован подземный толчок магнитудой 3 балла. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным регионального филиала эпицентр землетрясения находился недалеко от города Междуреченск. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,4 балла по шкале MSK-64.

Как сообщили в Алтае-Саянского филиала, землетрясения в этом месте в большей степени связано с активными горными работами, поскольку в районе Междуреченска находится большое количество шахт и разрезов. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.

Ранее в интервью «Континенту Сибирь» доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, профессор НГПУ Андрей Бородовский рассказал, что ждет регионы Сибири с точки зрения сейсмической активности в будущем.